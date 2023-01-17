Матюков (Свирина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюков (Свирина) Татьяна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матюков Алексей

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матюков Алексей

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюков Алексей

Смерть
Неизвестно
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