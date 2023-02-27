(Рагозина) Вила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Мирон
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1798
Сын: Рагозин Алексей Миронович
Отец ребёнка: Рагозин Мирон
Рождение ребёнка
1816
Сын: Рагозин Аврам
Отец ребёнка: Рагозин Мирон
Смерть
Неизвестно