(Горохова) Лукия Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: (Горохов) Тимофей Никифоров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: ((Горохов)) Ульяна Тимофеева
Отец ребёнка: (Горохов) Тимофей Никифоров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: ((Горохов)) Елизавета Тимофеева
Отец ребёнка: (Горохов) Тимофей Никифоров
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: (Горохов) Тимофей Никифоров
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: (Горохов) Тимофей Никифоров
Смерть
Неизвестно