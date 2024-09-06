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(Горохова) Лукия Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Горохов) Тимофей Никифоров

Рождение ребёнка
1849

Сын: (Горохов) Иван Тимофеев

Отец ребёнка: (Горохов) Тимофей Никифоров

Рождение ребёнка
1853

Дочь: ((Горохов)) Ульяна Тимофеева

Отец ребёнка: (Горохов) Тимофей Никифоров

Рождение ребёнка
1856

Дочь: ((Горохов)) Елизавета Тимофеева

Отец ребёнка: (Горохов) Тимофей Никифоров

Рождение ребёнка
1858

Сын: (Горохов) Федор Тимофеев

Отец ребёнка: (Горохов) Тимофей Никифоров

Рождение ребёнка
1859

Сын: Горохов Капитон Тимофеев

Отец ребёнка: (Горохов) Тимофей Никифоров

Смерть
Неизвестно

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