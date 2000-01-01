Ходырева (Бабкиных) Елена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Бабкиных) Елена Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1799 ст.

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Ходырев Епимах Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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