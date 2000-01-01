Ходырева (Бабкиных) Елена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1799 ст.
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1805 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно