Гликерия Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1865 ст.
Сын: Евсеев Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Евсеев Афансий Евсеевич
Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно