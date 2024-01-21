Гликерия Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Авксентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев Афансий Евсеевич

Рождение ребёнка
26.08.1865 ст.

Сын: Евсеев Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Евсеев Афансий Евсеевич

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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