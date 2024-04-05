Розмысло (Розмысло) Мария 28.08.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Розмысло (Розмысло) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1928

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928

Отец: Розмысло Александр

Мать: Розмысло (Василевич) Стефанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матлаш (Розмысло) Вера

Отец ребёнка: Розмысло Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розмысло Сергей

Отец ребёнка: Розмысло Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курило (Розмысло) Галина

Отец ребёнка: Розмысло Александр

Рождение ребёнка
12.12.1950

Дочь: Дроботова (Розмысло) Анна

Отец ребёнка: Розмысло Александр

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