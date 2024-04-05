Розмысло (Розмысло) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1928
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928
Отец: Розмысло Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матлаш (Розмысло) Вера
Отец ребёнка: Розмысло Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розмысло Сергей
Отец ребёнка: Розмысло Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курило (Розмысло) Галина
Отец ребёнка: Розмысло Александр
Рождение ребёнка
12.12.1950
Дочь: Дроботова (Розмысло) Анна
Отец ребёнка: Розмысло Александр