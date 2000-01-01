Голованов Александр
Место рожденияЛениногорск (Риддер)
Дата рождения1940
Дата смертиОколо 1981
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Голованов Кирилл
Мать: Голованова Акулина
Лениногорск (Риддер)
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казахстан
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1981