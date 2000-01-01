Голованов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолованов Александр

Голованов Александр

avatar

Место рождения

Лениногорск (Риддер)

Дата рождения

1940

Дата смерти

Около 1981

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Голованов Кирилл

Мать: Голованова Акулина

Лениногорск (Риддер)
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казахстан
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1981
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close