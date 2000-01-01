Вишневский Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1980
Дочь: Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Вишневская Марина Александровна
Рождение ребёнка
29.04.1983
Сын: Вишневский Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Вишневская Марина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно