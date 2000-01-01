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Вишневский Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1980

Дочь: Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Вишневская Марина Александровна

Рождение ребёнка
29.04.1983

Сын: Вишневский Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Вишневская Марина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишневская Марина Александровна

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