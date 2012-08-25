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Черниченко Андрей Евгеньевич
Черниченко Андрей Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.08.2012
Пол
Мужской
Отец
Черниченко Евгений Михайлович
1981 г.р.
Мать
Черниченко (Чкалова) Екатерина Владимировна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.2012
Отец:
Черниченко Евгений Михайлович
Мать:
Черниченко Екатерина Владимировна
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