Наталья 1792 — найти родственников по фамилии на Familio

Наталья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1792

умерла Неизвестно

Супруги
Павел Яковлев1790 г.р.
Дети
Семён Павлов1813 г.р.
Михаил Павлов1818 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Яковлев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Семён Павлов

Отец ребёнка: Павел Яковлев

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1818

Сын: Михаил Павлов

Отец ребёнка: Павел Яковлев

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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