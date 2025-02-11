Наталья
женский, родилась 1792
умерла Неизвестно
Супруги
Павел Яковлев1790 г.р.
Дети
Семён Павлов1813 г.р.
Михаил Павлов1818 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Яковлев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Семён Павлов
Отец ребёнка: Павел Яковлев
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Михаил Павлов
Отец ребёнка: Павел Яковлев
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно