Мачнев Илья Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1924
Дата смерти04.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1924
Рождение ребёнка
12.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мачнева (Зинкова) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
25.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мачнева (Зинкова) Валентина Михайловна
Смерть
04.03.2012