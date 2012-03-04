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Мачнев Илья Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1924

Дата смерти

04.03.2012

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1924

Отец: Мачнев Тихон Михайлович

Мать: Мачнева (Поротикова) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
12.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачнева (Зинкова) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
25.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачнева (Зинкова) Валентина Михайловна

Смерть
04.03.2012

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