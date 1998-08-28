Белов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1923

Дата смерти

28.08.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.04.1950

Сын: Белов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Белова (Соловьева) Елена Александровна

Смерть
28.08.1998

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