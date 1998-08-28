Белов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1923
Дата смерти28.08.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.04.1950
Мать ребёнка: Белова (Соловьева) Елена Александровна
Смерть
28.08.1998