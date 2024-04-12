Мавра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1834
Сын: Даниил Иванович
Отец ребёнка: Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Иван Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Савельевич
Смерть
Неизвестно