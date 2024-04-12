Мавра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Григорьевна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Даниил Иванович

Отец ребёнка: Иван Савельевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Савельевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кузнецов Фома Иванович

Отец ребёнка: Иван Савельевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно
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