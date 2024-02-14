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Соколов Александр Сергеевич
Соколов Александр Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.06.1974
Пол
Мужской
Отец
Соколов Сергей Викторович
Мать
Соколова Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1974
Отец:
Соколов Сергей Викторович
Мать:
Соколова Татьяна
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