Кизнер Kisner Иоганн Адам Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизнер Kisner Иоганн Адам Адамович

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Место рождения

Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1790

Дата смерти

06.03.1844 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Кизнер Kisner Иоганн Адам Николаусович

Мать: Кизнер Kisner Мария Барбара Михаелевна

Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
14.01.1810

Жена: Кизнер Kisner Маргарета Иоганнесовна

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
26 1810 01 14 Joannes Kissner Margarita Rederin Pfeifer Pfeifer
Рождение ребёнка
22.11.1810

Дочь: Шехтель Schechtel Сузанна Барбара Иоганнесовна

Мать ребёнка: Кизнер Kisner Маргарета Иоганнесовна

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
9 1810 11 22 11 22 Barbara Kisnerin Adami Rederin Margareta Pfeifer
Рождение ребёнка
04.12.1822 ст.

Сын: Кизнер Kisner Иоганн Мельхиор Иоганнович

Мать ребёнка: Кизнер Kisner Маргарета Иоганнесовна

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
150 1822 12 4 Johan Melchior Kisner Johann Adam Röhder A. Margarethe Pfeifer.
Смерть
06.03.1844 ст.
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ
29 1844 3 6 -- -- 63 Y Johannes Kisner Pfeifer
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