Кизнер Kisner Иоганн Адам Адамович
Место рожденияГнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1790
Дата смерти06.03.1844 ст.
ПолМужской
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
14.01.1810
26 1810 01 14 Joannes Kissner Margarita Rederin Pfeifer Pfeifer
Рождение ребёнка
22.11.1810
Дочь: Шехтель Schechtel Сузанна Барбара Иоганнесовна
Мать ребёнка: Кизнер Kisner Маргарета Иоганнесовна
9 1810 11 22 11 22 Barbara Kisnerin Adami Rederin Margareta Pfeifer
Рождение ребёнка
04.12.1822 ст.
Сын: Кизнер Kisner Иоганн Мельхиор Иоганнович
Мать ребёнка: Кизнер Kisner Маргарета Иоганнесовна
150 1822 12 4 Johan Melchior Kisner Johann Adam Röhder A. Margarethe Pfeifer.
Смерть
06.03.1844 ст.
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ
29 1844 3 6 -- -- 63 Y Johannes Kisner Pfeifer