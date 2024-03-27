Салихова Салима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Салихов(рахимов) Хамза Фаткуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салихова Ляля Хамзиевна
Отец ребёнка: Салихов(рахимов) Хамза Фаткуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салихов(рахимов) Хамза Фаткуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишмухаметова Зайтуна Хамзиевна
Отец ребёнка: Салихов(рахимов) Хамза Фаткуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно