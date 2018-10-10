Скворцова София Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова София Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.2018

Отец: Скворцов Вячеслав Анатольевич

Мать: Скворцова Анна Юрьевна

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