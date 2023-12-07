Петелина Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти11.01.1839
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1815
Дочь: (Петелина) Домна
Отец ребёнка: Петелин Семен
Рождение ребёнка
03.04.1818
Сын: Петелин Никита
Отец ребёнка: Петелин Семен
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Петелина) Зеновья
Отец ребёнка: Петелин Семен
Рождение ребёнка
1823
Сын: Петелин Дмитрий
Отец ребёнка: Петелин Семен
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Петелина) Агрофена
Отец ребёнка: Петелин Семен
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Петелина) Федосья
Отец ребёнка: Петелин Семен
Смерть
11.01.1839