Петелина Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петелина Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

11.01.1839

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1815

Дочь: (Петелина) Домна

Отец ребёнка: Петелин Семен

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1818

Сын: Петелин Никита

Отец ребёнка: Петелин Семен

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Петелина) Зеновья

Отец ребёнка: Петелин Семен

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Петелин Дмитрий

Отец ребёнка: Петелин Семен

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Петелина) Агрофена

Отец ребёнка: Петелин Семен

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Петелина) Федосья

Отец ребёнка: Петелин Семен

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
11.01.1839

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