Соучек (Полищук) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соучек (Полищук) Елена Григорьевна

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Место рождения

село Капустянка, Одесская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полищук Григорий

Мать: Ясинская ?

село Капустянка, Одесская обл.
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Камчатная Вера Иосифовна

Отец ребёнка: Соучек Иосиф Антонович

Рождение ребёнка
22.04.1955

Сын: Соучек Бронислав Иосифович

Отец ребёнка: Соучек Иосиф Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соучек Иосиф Антонович

Смерть
1988
г. Котовск, Одесская обл.
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