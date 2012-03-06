Соучек (Полищук) Елена Григорьевна
Место рождениясело Капустянка, Одесская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Полищук Григорий
Мать: Ясинская ?
село Капустянка, Одесская обл.
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Камчатная Вера Иосифовна
Отец ребёнка: Соучек Иосиф Антонович
Рождение ребёнка
22.04.1955
Сын: Соучек Бронислав Иосифович
Отец ребёнка: Соучек Иосиф Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988
г. Котовск, Одесская обл.