Соболева Марфа или Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Марфа или Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1927

Сын: Соболев Василий Константинович

Отец ребёнка: Соболев Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наборнова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Соболев Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Анастасия (Настасья) Константиновна

Отец ребёнка: Соболев Константин Иванович

Смерть
Неизвестно
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