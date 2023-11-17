Соболева Марфа или Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1927
Сын: Соболев Василий Константинович
Отец ребёнка: Соболев Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наборнова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Соболев Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Анастасия (Настасья) Константиновна
Отец ребёнка: Соболев Константин Иванович
Смерть
Неизвестно