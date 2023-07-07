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Вера Кузьмина
Вера Кузьмина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1827
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кузьма Михайлов
1800 г.р.
Мать
Ненила
1798 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец:
Кузьма Михайлов
Мать:
Ненила
Смерть
Неизвестно
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