Щербинин Вячеслав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1999
Сын: Щербинин Иван Вячеславович
Мать ребёнка: Щербинана (Злоказова) Галина Борисовна
Рождение ребёнка
06.06.2003
Сын: Щербинин Егор Вячеславович
Мать ребёнка: Щербинана (Злоказова) Галина Борисовна