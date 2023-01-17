Васильева (Коробова) Ирина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения14.04.1887 ст.
Дата смерти1932
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1887 ст.
Отец: Коробов Емельян Николаев
Мать: Анастасия Максимова
Родители: Казанской губернии, города Мамадыша мещанин Емельян Николаев и законная жена его Анастасия Максимова
Крещение
15.04.1887 ст.
Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: деревни Жужгес-Пельги из вотяков Авраама Спифанова жена Акилина Николаева
Бракосочетание
05.11.1906 ст.
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Поручители по жениху: кр-не из вотяков деревни Володор-Докьи Устин Терентьев и Иван Данилов; по невесте: кр-не из вотяков дер. Большой Докьи Роман Григорьев и дер.Нюрдор-Котьи Феодор Косьмин
Рождение ребёнка
12.08.1911 ст.
Отец ребёнка: Васильев Ефрем Николаевич
Родители: деревни Володор-Докьи крестьянин из вотяков Ефрем Николаев и законная жена его Ирина Емельянова, оба православные
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Филимон Ефремович
Отец ребёнка: Васильев Ефрем Николаевич
Смерть
1932