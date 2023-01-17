Васильева (Коробова) Ирина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Коробова) Ирина Емельяновна

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Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.04.1887 ст.

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1887 ст.

Отец: Коробов Емельян Николаев

Мать: Анастасия Максимова

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родители: Казанской губернии, города Мамадыша мещанин Емельян Николаев и законная жена его Анастасия Максимова
Крещение
15.04.1887 ст.
Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: деревни Жужгес-Пельги из вотяков Авраама Спифанова жена Акилина Николаева
Бракосочетание
05.11.1906 ст.

Муж: Васильев Ефрем Николаевич

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Поручители по жениху: кр-не из вотяков деревни Володор-Докьи Устин Терентьев и Иван Данилов; по невесте: кр-не из вотяков дер. Большой Докьи Роман Григорьев и дер.Нюрдор-Котьи Феодор Косьмин
Рождение ребёнка
12.08.1911 ст.

Сын: Васильев Михей Ефремович

Отец ребёнка: Васильев Ефрем Николаевич

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: деревни Володор-Докьи крестьянин из вотяков Ефрем Николаев и законная жена его Ирина Емельянова, оба православные
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Филимон Ефремович

Отец ребёнка: Васильев Ефрем Николаевич

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1932
Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
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