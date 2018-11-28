Шаймярдянов Фясхетдин Шаймярданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаймярдянов Фясхетдин Шаймярданович

Место рождения

с.Анда Сергачский р-н Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаймярдян

Мать: не указана

с.Анда Сергачский р-н Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.11.2018
Москва, город федерального значения Москва
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