Шаймярдянов Фясхетдин Шаймярданович
Место рожденияс.Анда Сергачский р-н Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.11.2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаймярдян
с.Анда Сергачский р-н Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.11.2018
Москва, город федерального значения Москва