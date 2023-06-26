Макарова (Панова) Анна Осиповна 05.09.1869 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Макарова (Панова) Анна Осиповна

Автор
ИК
Климов И.

женский, родилась 05.09.1869 ст., Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния

умерла 1952

Мать
Панова (Саламатова) Варвара Федоровна1850 г.р.
Супруги
Макаров Алексей Тихонович02.10.1873 ст. г.р.
Дети
Пашнина (Макарова) Евдокия Алексеевна24.02.1895 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1869 ст.

Отец: не указан

Мать: Панова (Саламатова) Варвара Федоровна

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Бракосочетание
26.04.1892 ст.

Муж: Макаров Алексей Тихонович

Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Рождение ребёнка
24.02.1895 ст.

Дочь: Пашнина (Макарова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Тихонович

Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Смерть
1952

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