Макарова (Панова) Анна Осиповна
женский, родилась 05.09.1869 ст., Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
умерла 1952
МатьПанова (Саламатова) Варвара Федоровна1850 г.р.
Супруги
Макаров Алексей Тихонович02.10.1873 ст. г.р.
Дети
Пашнина (Макарова) Евдокия Алексеевна24.02.1895 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1869 ст.
Отец: не указан
Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
26.04.1892 ст.
Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.02.1895 ст.
Дочь: Пашнина (Макарова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Тихонович
Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1952