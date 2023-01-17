Борисова (Воробьева) Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Воробьева) Людмила Андреевна

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Место рождения

Дубровки, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.08.1931

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1931

Отец: Воробьев Андрей Никитович

Мать: Воробьева Мария Дмитриевна

Дубровки, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Юрий Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Юрий Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Юрий Иванович

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