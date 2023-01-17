Борисова (Воробьева) Людмила Андреевна
Место рождения
Дата рождения09.08.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1931
Рождение ребёнка
24.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно