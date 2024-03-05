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Яковлев Роман Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.10.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Иван Григорьевич

Мать: Яковлева (Денисова) Мария Дмитриевна

Смерть
02.10.1950
Рождение ребёнка
09.06.1973

Сын: Яковлев Андрей Романович

Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1975

Дочь: Ромашова Ольга Романовна

Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1983

Дочь: Яковлева Евгения Романовна

Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Ивановна

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