Яковлев Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.10.1950
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Смерть
02.10.1950
Рождение ребёнка
09.06.1973
Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1975
Дочь: Ромашова Ольга Романовна
Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1983
Дочь: Яковлева Евгения Романовна
Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Ивановна