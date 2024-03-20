Седова (Карельская) Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Карельская) Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

До 1809

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.10.1888

Дочь: Параскева Симеонова

Отец ребёнка: Седов Симеон Феодоров

г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Федор Семенов

Отец ребёнка: Седов Симеон Феодоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Симеон Феодоров

Смерть
До 1809
Рождение
1858

Отец: Корельский Иван Емельянов

Мать: Марья Алексеева

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