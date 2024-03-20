Седова (Карельская) Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиДо 1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.10.1888
Дочь: Параскева Симеонова
Отец ребёнка: Седов Симеон Феодоров
г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седов Федор Семенов
Отец ребёнка: Седов Симеон Феодоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1809
Рождение
1858
Отец: Корельский Иван Емельянов
Мать: Марья Алексеева