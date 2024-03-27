Reinikkala. (Joenpolvi Takanen) Helena Matintytär
Место рожденияTakanen, Lapjärvi, Virolahti, Finland
Дата рождения18.05.1775
Дата смерти06.05.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1775
Рождение ребёнка
02.11.1794
Сын: Joenpolvi Antti Eliaanpoika
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
17.02.1797
Сын: Joenpolvi (Reinikka) Matti Eliaanpoika
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
13.11.1804
Puoliso: Benjamin Pietarinpoika Reinikkala
Рождение ребёнка
14.09.1805
Сын: Reinikkala Mikko
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
04.09.1809
Сын: Reinikkala Malakias Benjaminpoika
Отец ребёнка: Reinikkala Benjamin Petterinpoika
Рождение ребёнка
23.05.1812
Дочь: (Reinikkala) Juliana
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
21.01.1815
Дочь: (Reinikkala) Helena Benjamintytär
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
21.01.1815
Дочь: (Reinikkala) Helena
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
21.01.1815
Дочь: (Reinikkala) Maria
Отец ребёнка: ?
Смерть
06.05.1844
Похороны
12.05.1844