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Reinikkala. (Joenpolvi Takanen) Helena Matintytär

Место рождения

Takanen, Lapjärvi, Virolahti, Finland

Дата рождения

18.05.1775

Дата смерти

06.05.1844

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1775

Отец: Takanen Matti Yrjönpoika

Мать: Takanen (Nitikkala) Kristiina Matintytär

Рождение ребёнка
02.11.1794

Сын: Joenpolvi Antti Eliaanpoika

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
17.02.1797

Сын: Joenpolvi (Reinikka) Matti Eliaanpoika

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
13.11.1804

Муж: Reinikkala Benjamin Petterinpoika

Puoliso: Benjamin Pietarinpoika Reinikkala
Рождение ребёнка
14.09.1805

Сын: Reinikkala Mikko

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
04.09.1809

Сын: Reinikkala Malakias Benjaminpoika

Отец ребёнка: Reinikkala Benjamin Petterinpoika

Рождение ребёнка
23.05.1812

Дочь: (Reinikkala) Juliana

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
21.01.1815

Дочь: (Reinikkala) Helena Benjamintytär

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
21.01.1815

Дочь: (Reinikkala) Helena

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
21.01.1815

Дочь: (Reinikkala) Maria

Отец ребёнка: ?

Смерть
06.05.1844
Похороны
12.05.1844

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