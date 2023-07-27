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Киселев Владимир Алексеевич

Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
1943
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодский РВК, Вологодская обл., Вологодский р-н
Смерть
?.11.1943
Красноармеец. Пропал без вести. Остался ближайший родственник - Киселева Анна Васильевна (не указано мать или жена.), Вологодская область Озерковский сельсовет, деревня Косково.

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