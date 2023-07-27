Киселев Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1943
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодский РВК, Вологодская обл., Вологодский р-н
Смерть
?.11.1943
Красноармеец. Пропал без вести. Остался ближайший родственник - Киселева Анна Васильевна (не указано мать или жена.), Вологодская область Озерковский сельсовет, деревня Косково.