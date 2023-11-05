Томилов Давыд Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилов Давыд Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Рыжкова Наталья Давыдовна

Мать ребёнка: Томилова Евдокия

Рождение ребёнка
14.05.1915

Дочь: Томилова Александра Давыдовна

Мать ребёнка: Томилова Евдокия

Рождение ребёнка
27.09.1918

Сын: Томилов Александр Давыдович

Мать ребёнка: Томилова Евдокия

Рождение ребёнка
07.08.1922

Дочь: Томилова Клавдия Давыдовна

Мать ребёнка: Томилова Евдокия

Смерть
1966
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