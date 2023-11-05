Томилов Давыд Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Рыжкова Наталья Давыдовна
Мать ребёнка: Томилова Евдокия
Рождение ребёнка
14.05.1915
Дочь: Томилова Александра Давыдовна
Мать ребёнка: Томилова Евдокия
Рождение ребёнка
27.09.1918
Сын: Томилов Александр Давыдович
Мать ребёнка: Томилова Евдокия
Рождение ребёнка
07.08.1922
Дочь: Томилова Клавдия Давыдовна
Мать ребёнка: Томилова Евдокия
Смерть
1966