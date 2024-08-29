Петрова Екатерина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Прокопий Семёнович
Мать: не указана
Восприемник
26.11.1880 ст.
ГАСО 6-6-114 №216 200об Григорий Петров род. 25 ноября Сельский обыватель Георгий Прокопьев Петров и законная жена его Мария Феодорова Восприемники брат Георгию Симеон с сестрою девицею Екатериною htt... Показать все
Восприемник
18.10.1970 ст.
ГАСО 6-6-97а №188 087об Александр Петров род. 17 окт. Челябинского уезда Таловской волости крестьянин Георгий Прокопиев Петров и законная жена его Мария Фёдорова Восприемники сельский обыватель Васили... Показать все