Петрова Екатерина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Екатерина Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1823 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Прокопий Семёнович

Мать: не указана

Восприемник
26.11.1880 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-6-114 №216 200об Григорий Петров род. 25 ноября Сельский обыватель Георгий Прокопьев Петров и законная жена его Мария Феодорова Восприемники брат Георгию Симеон с сестрою девицею Екатериною htt... Показать все
Восприемник
18.10.1970 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-6-97а №188 087об Александр Петров род. 17 окт. Челябинского уезда Таловской волости крестьянин Георгий Прокопиев Петров и законная жена его Мария Фёдорова Восприемники сельский обыватель Васили... Показать все

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