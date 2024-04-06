Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверьянова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Аверьянов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аверьянов Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Сын: Аверьянов Николай Иванович
Отец ребёнка: Аверьянов Иван Егорович
Смерть
Неизвестно