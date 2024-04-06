Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверьянова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Аверьянов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверьянов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Аверьянов Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверьянов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Аверьянов Николай Иванович

Отец ребёнка: Аверьянов Иван Егорович

Смерть
Неизвестно

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