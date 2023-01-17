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Суровцова Елизавета Платоновна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.05.1829 ст.

Сын: Суровцов Николай Павлович

Отец ребёнка: Суровцов Павел Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.11.1836 ст.

Дочь: Суровцова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Суровцов Павел Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: секретарь Губернского правления Павел Петров Суровцов и его жена Елисавета Платонова. Восприемник: мать его Титулярная Советница Наталия Алексеева Суровцова.
Рождение ребёнка
12.03.1842 ст.

Дочь: Суровцова Александра Павловна

Отец ребёнка: Суровцов Павел Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: служащий в Вологодском Губернском правлении Коллежский Секретарь Павел Петров Суровцов и жена его Елисавета Платонова.
Рождение ребёнка
11.08.1844 ст.

Сын: Суровцов Александр Павлович

Отец ребёнка: Суровцов Павел Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: служащий в Губернском правлении Губернский Секретарь Павел Петров Суровцов и его жена Елизавета Платонова. Восприемник: служащий писарем в Палате гражданского суда Павел Александров Миролюбо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцов Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
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