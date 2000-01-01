Елизарова Кузнецова (Елизарова Кузнецова) Матрёна Матрона
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения14.03.1874
Дата смерти28.09.1892
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1874
Отец: Семёнов Кузнецов Елизар
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
17.03.1874
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
28.09.1892
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
30.09.1892
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя