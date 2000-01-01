Елизарова Кузнецова (Елизарова Кузнецова) Матрёна Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизарова Кузнецова (Елизарова Кузнецова) Матрёна Матрона

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Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.03.1874

Дата смерти

28.09.1892

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1874

Отец: Семёнов Кузнецов Елизар

Мать: Семёнов Кузнецов Фиона Хиония

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
17.03.1874
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
28.09.1892
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: Болезнь
Похороны
30.09.1892
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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