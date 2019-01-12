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Лампараздзе Джемал Сулейманович

Место рождения

Кобулети, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

Дата рождения

01.05.1949

Дата смерти

12.01.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобулети, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Рождение ребёнка
18.10.1993

Сын: Лампараздзе Эдуард Джемалович

Мать ребёнка: Лашун Галина Анатольевна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лашун Галина Анатольевна

Смерть
12.01.2019
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