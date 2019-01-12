Лампараздзе Джемал Сулейманович
Место рождения
Дата рождения01.05.1949
Дата смерти12.01.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1949
Рождение ребёнка
18.10.1993
Сын: Лампараздзе Эдуард Джемалович
Мать ребёнка: Лашун Галина Анатольевна
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лашун Галина Анатольевна
Смерть
12.01.2019