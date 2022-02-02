Фёдоров Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1940
Дата смерти02.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1940
Работа или профессия
Неизвестно
Военный моряк
Бракосочетание
03.10.1981
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1982
Сын: Фёдоров Сергей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
12.09.1989
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.02.2022