Фёдоров Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдоров Николай Сергеевич

Фёдоров Николай Сергеевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.07.1940

Дата смерти

02.02.2022

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1940

Отец: Фёдоров Сергей Васильевич

Мать: Фёдорова (Вельяминова) Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Военный моряк
Бракосочетание
03.10.1981

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1982

Сын: Фёдоров Сергей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
12.09.1989

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.02.2022
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.