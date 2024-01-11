(Селецкая) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Селецкая) Александра

(Селецкая) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селецкий Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.02.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селецкий Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селецкий Алексей Дмитриевич

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