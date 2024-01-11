(Селецкая) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селецкий Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.02.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селецкий Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно