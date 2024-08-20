Стрельцова Екатерина Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Стрельцова) Елена Фаддевна
Отец ребёнка: Стрельцов Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Стрельцов Емельян Фаддевич
Отец ребёнка: Стрельцов Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1896
Дочь: (Стрельцова) Наталья Фаддевна
Отец ребёнка: Стрельцов Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1898
Дочь: (Стрельцова) Анна Фаддевна
Отец ребёнка: Стрельцов Фаддей Иванович
Смерть
Неизвестно