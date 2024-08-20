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Стрельцова Екатерина Евстигнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Фаддей Иванович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Стрельцова) Елена Фаддевна

Отец ребёнка: Стрельцов Фаддей Иванович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1889

Сын: Стрельцов Емельян Фаддевич

Отец ребёнка: Стрельцов Фаддей Иванович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.08.1896

Дочь: (Стрельцова) Наталья Фаддевна

Отец ребёнка: Стрельцов Фаддей Иванович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.12.1898

Дочь: (Стрельцова) Анна Фаддевна

Отец ребёнка: Стрельцов Фаддей Иванович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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