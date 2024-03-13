Загайнова Ксения Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загайнова Ксения Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Загайнов Матвей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1895

Дочь: Клопова Марина Деомидовна

Отец ребёнка: Клопов Деомид Степанович

Рождение ребёнка
05.11.1896

Дочь: Клопова Анна Деомидовна

Отец ребёнка: Клопов Деомид Степанович

Рождение ребёнка
13.04.1898

Сын: Клопов Максимилиан Деомидович

Отец ребёнка: Клопов Деомид Степанович

Рождение ребёнка
24.04.1900

Дочь: Клопова Клавдия Деомидовна

Отец ребёнка: Клопов Деомид Степанович

Рождение ребёнка
01.08.1906

Сын: Клопов Емелиан Деомидович

Отец ребёнка: Клопов Деомид Степанович

Рождение ребёнка
10.02.1908

Сын: Клопов Архип Деомидович

Отец ребёнка: Клопов Деомид Степанович

Рождение ребёнка
16.03.1910

Дочь: Клопова Александра Деомидовна

Отец ребёнка: Клопов Деомид Степанович

Рождение ребёнка
22.03.1915

Дочь: Клопова Лидия Деомидовна

Отец ребёнка: Клопов Деомид Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клопов Деомид Степанович

Смерть
Неизвестно
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