Загайнова Ксения Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Загайнов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1895
Дочь: Клопова Марина Деомидовна
Отец ребёнка: Клопов Деомид Степанович
Рождение ребёнка
05.11.1896
Дочь: Клопова Анна Деомидовна
Отец ребёнка: Клопов Деомид Степанович
Рождение ребёнка
13.04.1898
Сын: Клопов Максимилиан Деомидович
Отец ребёнка: Клопов Деомид Степанович
Рождение ребёнка
24.04.1900
Дочь: Клопова Клавдия Деомидовна
Отец ребёнка: Клопов Деомид Степанович
Рождение ребёнка
01.08.1906
Сын: Клопов Емелиан Деомидович
Отец ребёнка: Клопов Деомид Степанович
Рождение ребёнка
10.02.1908
Отец ребёнка: Клопов Деомид Степанович
Рождение ребёнка
16.03.1910
Дочь: Клопова Александра Деомидовна
Отец ребёнка: Клопов Деомид Степанович
Рождение ребёнка
22.03.1915
Дочь: Клопова Лидия Деомидовна
Отец ребёнка: Клопов Деомид Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно