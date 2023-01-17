Шилкина Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилкина Анна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1905

Дата смерти

12.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1940

Сын: Шилкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Шилкин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Шилкин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилкина Рита Ивановна

Отец ребёнка: Шилкин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилкина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Шилкин Иван Яковлевич

Смерть
12.01.1977
Уфимский, Ачитский, Свердловская область
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