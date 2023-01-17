Шилкина Анна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1905
Дата смерти12.01.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1940
Отец ребёнка: Шилкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Шилкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилкина Рита Ивановна
Отец ребёнка: Шилкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилкина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Шилкин Иван Яковлевич
Смерть
12.01.1977
Уфимский, Ачитский, Свердловская область