Шабунина -- Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабунина -- Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1831
с Бакрей, Александровской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Кочковского района Новосибирской области
Поручитель
1831
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно
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