Шабунина -- Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1831
с Бакрей, Александровской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Кочковского района Новосибирской области
Поручитель
1831
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно