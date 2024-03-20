Handverk Liiso
Место рожденияVana-Võidu, Viljandi
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1828
Сын: Handverk Jaan
Отец ребёнка: Handverk Vaigo Jüri
Vana-Võidu, Viljandi
Рождение ребёнка
15.03.1832
Дочь: Ell
Отец ребёнка: Handverk Vaigo Jüri
Vana-Võidu, Viljandi
Рождение ребёнка
07.10.1835
Дочь: Ann
Отец ребёнка: Handverk Vaigo Jüri
Vana-Võidu, Viljandi
Рождение ребёнка
07.10.1838
Дочь: Enman Kaddri
Отец ребёнка: Handverk Vaigo Jüri
Vana-Võidu, Viljandi
Смерть
Неизвестно