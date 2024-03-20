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Handverk Liiso

Место рождения

Vana-Võidu, Viljandi

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1828 г.р.
1832 г.р.
1835 г.р.
1838 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Vana-Võidu, Viljandi
Рождение ребёнка
09.06.1828

Сын: Handverk Jaan

Отец ребёнка: Handverk Vaigo Jüri

Vana-Võidu, Viljandi
Рождение ребёнка
15.03.1832

Дочь: Ell

Отец ребёнка: Handverk Vaigo Jüri

Vana-Võidu, Viljandi
Рождение ребёнка
07.10.1835

Дочь: Ann

Отец ребёнка: Handverk Vaigo Jüri

Vana-Võidu, Viljandi
Рождение ребёнка
07.10.1838

Дочь: Enman Kaddri

Отец ребёнка: Handverk Vaigo Jüri

Vana-Võidu, Viljandi
Смерть
Неизвестно
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