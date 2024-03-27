Муслимов Осман
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Искяндеров Муслим
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Османов Абубякер
Мать ребёнка: Гульгуня
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1802
Сын: Османов Абдулла
Мать ребёнка: Гульгуня
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1808
Сын: Османов Аксян
Мать ребёнка: Гульгуня
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1808
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульгуня
Смерть
Неизвестно