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Муслимов Осман

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Искяндеров Муслим

Мать: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Османов Абубякер

Мать ребёнка: Гульгуня

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1802

Сын: Османов Абдулла

Мать ребёнка: Гульгуня

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1808

Сын: Османов Аксян

Мать ребёнка: Гульгуня

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Рахимя

Мать ребёнка: Гульгуня

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульгуня

Смерть
Неизвестно
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