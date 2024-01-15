Барышникова Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1875
Сын: Барышников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Барышников Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
08.08.1881
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Барышников Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
27.11.1882
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Барышников Михаил Тимофеев
Смерть
Неизвестно