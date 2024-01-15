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Барышникова Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1875

Сын: Барышников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Барышников Михаил Тимофеев

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.08.1881

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Барышников Михаил Тимофеев

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.11.1882

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Барышников Михаил Тимофеев

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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