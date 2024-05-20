Рабинка-Новик Маланья Гурдеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Рабинка-Новик Николай Харитонов
Отец ребёнка: Рабинка Новик Харитон Карпов
Рождение ребёнка
1755
Сын: Рабинка Новик Даниил Харитонов
Отец ребёнка: Рабинка Новик Харитон Карпов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Рабинка-Новик Василий Харитонов
Отец ребёнка: Рабинка Новик Харитон Карпов
Смерть
Неизвестно