Рабинка-Новик Маланья Гурдеева 1726 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рабинка-Новик Маланья Гурдеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Рабинка-Новик Николай Харитонов

Отец ребёнка: Рабинка Новик Харитон Карпов

Рождение ребёнка
1755

Сын: Рабинка Новик Даниил Харитонов

Отец ребёнка: Рабинка Новик Харитон Карпов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Рабинка-Новик Василий Харитонов

Отец ребёнка: Рабинка Новик Харитон Карпов

Смерть
Неизвестно

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