Шевченко (Ковалева) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко (Ковалева) Наталья Владимировна

Шевченко (Ковалева) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1975

Отец: не указан

Мать: Ковалева Валентина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close