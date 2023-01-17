Лазарев Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.09.1809 ст.
Жена: Лазарева Мария Даниловна
Жених: Красноярский госуларственный крестьянин Иван Афанасьевич Лазарев с дочерью умершего мещанина Данилы Куранова девицей Марией Даниловной https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 ф... Показать все
Смерть
Неизвестно