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Лазарев Иван Афанасьевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
13.09.1809 ст.

Жена: Лазарева Мария Даниловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский госуларственный крестьянин Иван Афанасьевич Лазарев с дочерью умершего мещанина Данилы Куранова девицей Марией Даниловной https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 ф... Показать все
Смерть
Неизвестно
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