Гибадуллин Идиятулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибадуллин Идиятулла

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Гайсин Гибадулла

Мать: (Закирова) Хайрижиган

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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