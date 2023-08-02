Пиненков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1961
Жена: Гета Арифовна
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гета Арифовна
Смерть
Неизвестно